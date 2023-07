Meldungsarchiv - 02.07.2023 04:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In Frankreich ist es in der Nacht erneut zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als 300 Personen wurden festgenommen. Unruhen gab es laut Innenministerium in Paris, Marseille und Lyon. Die Regierung hatte 45.000 Polizisten mobilisiert, um erneute Krawalle zu verhindern. Auslöser der Unruhen war der Tod des 17-Jährigen Nahel M., der am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre erschossen wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2023 04:00 Uhr