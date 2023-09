Erneut Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung

Stuttgart: Bei einer Eritrea-Veranstaltung ist es erneut zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Bis zu 200 Menschen griffen nach Angaben der Polizei Teilnehmer und Einsatzkräfte an. Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie Männer mit Holzlatten und Flaschen auf Polizisten losgehen. Zehn Beamte seien verletzt, vier Personen festgenommen worden. Die Organisatoren der Veranstaltung sympathisierten mit der umstrittenen Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea, so der Polizeisprecher weiter. Bereits im Juli waren im hessischen Gießen bei einer ähnlichen Veranstaltung mindestens 26 Polizisten verletzt worden. In Stockholm hatte es im August bei einem Eritrea-Festival ebenfalls Ausschreitungen gegeben.

