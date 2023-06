Erneuerbare Energien decken mehr als Hälfte des Stromverbrauchs

Kurzmeldung ein/ausklappen Thüringens Innenminister sieht Wahl des AfD-Landrats als Alarmzeichen

Sonneberg: Nach dem Wahlerfolg der AfD in Thüringen hat Georg Maier, der Innenminister von Thüringen, dazu aufgerufen, über die Ursachen zu diskutieren. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sei ein Mitglied einer rechtsextremistischen Partei zum Landrat gewählt worden, das sei ein Alarmzeichen, für den Zustand unserer Demokratie. Zugleich warnte der SPD-Politiker vor einer Vorverurteilung seines Bundeslandes. In Thüringen gebe es auch nicht viel mehr "Hardcore-Rechtsextremisten und Neonazis" als in anderen Bundesländern. Den Zulauf zur AfD in Thüringen begründet Maier unter anderem mit dem niedrigeren Lohnniveau im Vergleich zum Nachbarland Bayern. Wörtlich sagte er: "Die Menschen in Thüringen fühlen sich ein bisschen abgehängt." - Der AfD-Politiker Sesselmann hat sich im Landkreis Sonneberg in der Stichwahl um den Landrats-Posten durchgesetzt

