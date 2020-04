Ernannter Augsburger Bischof spricht den Menschen Mut zu

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der ernannte Bischof Bertram Meier hat allen Menschen, die vom Coronavirus direkt oder indirekt betroffen sind, Mut zugesprochen. In seiner Predigt zum Karfreitag sagte Meier wörtlich: Jesus ist für uns gestorben, damit wir im kleinen und großen Sterben des Alltags nicht allein bleiben. Dies solle allen Trost spenden, die einen Freund oder Verwandten in der Intensivstation oder beim Sterben alleine lassen müssten. In Rom begeht Papst Franziskus am Abend die tradionelle Kreuzwegprozession auf den Stufen des Petersdoms. Das BR-Fernsehen überträgt ab 21 Uhr live.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 17:15 Uhr