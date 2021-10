Ernährungslage verschlechtert sich in Teilen der Welt

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Ernährungslage in einigen Teilen der Welt hat sich in diesem Jahr nach Aussage der Vereinten Nationen deutlich verschlechtert. In rund 30 Ländern ständen mehr als 40 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot, teilte die UN-Landwirtschaftsorganisation mit. Vor allem in Äthiopien, Madagaskar, Afghanistan sowie im Südsudan und im Jemen gebe es bereits eine katastrophale Unterversorgung. Auch in Burkina Faso und im Nordosten Nigerias spitzt sich demnach die Lage zu. Gründe sind unter anderem Dürreperioden und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Die Vereinten Nationen warnen vor einer der schlimmsten Ernährungskrisen der vergangenen Jahre und fordern schnell die Bereitstellung der zugesagten Soforthilfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 01:00 Uhr