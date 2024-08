Ermittlungsverfahren nach Hotel-Einsturz in Kröv eingeleitet

Kröv: Bei dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Beide sind deutsche Staatsangehörige. Ein vermutlich schwerer verletzter Mensch ist nach Angaben der Einsatzkräfte noch verschüttet, zu ihm bestehe Kontakt, hieß es. Sechs Menschen, darunter ein zwei Jahre altes Kind, konnten aus den Trümmern geborgen werden. Die Arbeit der Retter gestaltet sich aufgrund der instabilen Lage des Hauses schwierig. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie jetzt bekannt wurde, ist an dem eingestürzten Gebäude gestern noch gebaut worden.

