Ermittlungen zur Ursache von Zugunglück laufen in alle Richtungen

Klimaaktivisten blockieren Verkehr in Passau und Regensburg

Passau: Seit heute Früh blockieren Klimaaktivisten den morgendlichen Berufsverkehr in Passau. Sie sitzen auf der Angerstraße und legen den Verkehr in Richtung B12 lahm. In Regensburg ist die vierspurige Frankenstraße blockiert - die Polizei hat sie in Höhe Steinweg in beide Richtungen gesperrt. Die Aktivisten bezeichnen sich selbst als "letzte Generation". Aktionen dieser Art hat es in letzter Zeit deutschlandweit immer wieder gegeben. In vielen Fällen laufen Ermittlungen unter anderem wegen Nötigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 09:00 Uhr