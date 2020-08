Ermittlungen zur Explosion in Beirut dauern an

Nachrichtenarchiv - 08.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Auch vier Tage nach der gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die genaue Ursache noch unklar. Ermittelt wird der Regierung zufolge in alle Richtungen. Die Zahl der Toten hat sich nach offiziellen Angaben auf 154 erhöht, etwa 5000 Personen wurden verletzt. Frankreich organisiert morgen eine internationale Geberkonferenz für den Libanon. An der Videokonferenz beteiligen sich zahlreiche Länder. Zugesagt hat auch US-Präsident Trump.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.08.2020 04:00 Uhr