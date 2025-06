Ermittlungen zum Tod der Eisbach-Surferin sind abgeschlossen

München: Heute Mittag wird es eine Entscheidungsgrundlage für die Zukunft der Eisbachwelle im Englischen Garten geben. Die Staatswanwaltschaft will um 13 Uhr bekannt geben, was die Ermittlungen zum Unfalltod einer jungen Surferin ergeben haben. Sie war ertrunken, weil sich ihr Sicherheitsseil verfangen hatte, und starb später im Krankenhaus. Seitdem ist das Surfen an dieser Stelle verboten. Trotz intensiver Suche konnten Taucher und Experten auf dem Grund des Eisbachs allerdings keine Hindernisse entdecken, an denen sich die Sicherheitsleine der 33-Jährigen verhakt haben könnte.

