Ermittlungen zu Unfall in Legoland werden länger dauern

Lauterbach kündigt Neuerungen bei Corona-Warn-App an

Berlin: Die Corona-Sommerwelle ist laut Robert Koch-Institut gebrochen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht darin aber keinen Grund zur Entwarnung. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass die Fallzahlen im Herbst wieder steigen werden und dass dann alle Länder eine Maskenpflicht in Innenräumen verhängen werden. Lauterbach kündigte zudem eine Neuerung für die Corona-Warnapp an: Sie soll bei frisch Geimpften oder Genesenen grün aufleuchten, was eine Prüfung erleichtere. Die Drei-Monats-Regel für Ausnahmen von der Maskenpflicht sei sinnvoll, weil nach derzeitiger Einschätzung die erwarteten angepassten Impfstoffe so lange vor einer Infektion schützen. Lauterbach verteidigte auch den Verzicht auf Grenzwerte, ab denen weitergehende Maßnahmen greifen sollen. Dieser Versuch sei immer wieder gescheitert. Fallzahlen seien nicht sonderlich aussagekräftig, wenn es eine riesige Dunkelziffer gebe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2022 14:00 Uhr