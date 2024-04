Ermittlungen zu geklauten Payback-Punkten führen zu Anklage

Bamberg: Die Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen fünf Personen erhoben, die im großen Stil Payback-Punkte gestohlen haben sollen. Laut der Zentralstelle Cybercrime Bayern handelt es sich bei den mutmaßlichen Haupttätern um ein Ehepaar aus Baden-Württemberg und deren 27-jährigen Sohn. Sie sollen sich im Darknet die Zugangsdaten zu gehackten Payback-Konten besorgt haben. Damit ließen sie sich in zahlreichen Geschäften den Gegenwert der Payback-Punkte über Gutscheinkarten auszahlen. So bekamen sie mehr als 78.000 Euro zusammen. Es gibt offenbar mehr als 1600 Geschädigte. An den Ermittlungen waren neben der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg, die Kripo Erding und ein Münchner Kommissariat beteiligt.

