Ermittlungen zu Busunfall bei Inzell dauern an

01.03.2022 09:00 Uhr

Inzell: Nach dem Busunglück mit mehr als 50 verletzten Skiurlaubern aus Nordrhein-Westfalen dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. Laut Staatsanwaltschaft Traunstein lag kein Verstoß der Lenkzeiten vor. Der Fahrer des Busses saß also nicht zu lange am Steuer. Er habe jedoch noch nicht vernommen werden können. Der Bus mit 61 Fahrgästen war auf dem Weg ins österreichische Kaprun, als er in der Nähe von Inzell von der Straße abkam und eine Böschung hinunterstürzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 09:00 Uhr