Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Die Polizei in Münster hat einen schweren Fall von Kindesmissbrauch aufgedeckt. In mehreren Bundesländern wurden elf Verdächtige festgenommen. Hauptbeschuldigter ist ein 27-Jähriger IT-Techniker. Eines der drei Opfer ist der Sohn seiner Lebensgefährtin. Die anderen Jungen sind Verwandte von anderen Verdächtigen. Die Missbrauchstaten wurden teilweise gefilmt. Polizeipräsident Rainer Furth sagte, dass selbst die erfahrensten Kriminalbeamten an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen seien. Die Opfer werden vom Jugendamt betreut.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 02:00 Uhr