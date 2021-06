Ermittlungen nach Würzburger Messerattacke laufen auf Hochtouren

Würzburg: Nach dem tödlichen Messerangriff ist das Motiv des Täters weiter unklar. Die Ermittler lesen aktuell das Handy des 24-Jährigen Somaliers aus. Auch Hassbotschaften wurden in der Obdachlosenunterkunft entdeckt, in der er untergebracht war. Die Auswertung werde mehrere Tage dauern, sagte ein Beamter, da die Inhalte erst übersetzt und dann bewertet werden müssten. Die Ermittler prüfen auch, ob islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen haben. Der Somalier hatte am Freitag in der Würzburger Innenstadt wahllos mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Drei Frauen kamen ums Leben. Sechs Personen wurden teils schwer verletzt. Der Täter ist in Untersuchungshaft. Im Würzburger Kiliansdom wird es am Nachmittag einen Trauergottesdienst für die Opfer und deren Angehörige geben. Ministerpräsident Söder und Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt werden zuvor einen Kranz niederlegen. Der Gottesdienst wird ab 15 Uhr 30 live auf BR24, im Internet und auf der App übertragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 11:00 Uhr