Ermittlungen nach tödlichem Unfall in Kanalschacht laufen

Weyarn: Nach dem Tod von drei jungen Arbeitern in einem Kanalschacht herrscht weiter Entsetzen und Rätselraten in der Gemeinde im Landkreis Miesbach. Alle drei Toten waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Die Kripo Miesbach und die Staatsanwaltschaft München II ermitteln derzeit weiter zur Unfallursache. Nach wie vor ist unklar, warum die Männer an dem Gullyschacht arbeiteten und dort ertranken. Weyarns Bürgermeister Wöhr sagte, die Nachricht vom Tod der drei jungen Feuerwehrmänner habe den ganzen Ort in einen Schockzustand versetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 17:00 Uhr