Ermittlungen nach Messerattacke in ICE dauern an

Gelbe Ampel: Bayern verschärft ab heute Corona-Regeln

München: In Bayern gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Die Krankenhaus-Ampel ist auf "Gelb" gesprungen, weil mittlerweile laut Gesundheitsministerium mehr als 550 Patienten mit Covid19 auf Intensivstationen behandelt werden. In Gasthäusern und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt ab sofort die 3G-Plus-Regel, in Clubs gilt 2G. Außerdem müssen wieder FFP2-Masken getragen werden. In vielen Regionen in Bayern ist die Corona-Lage noch angespannter. Dort steht die Krankenhaus-Ampel auf "Rot" - etwa in den Landkreisen Oberallgäu, Deggendorf und im Berchtesgadener Land und in Regensburg und Schweinfurt, wie die Behörden gestern mitteilten. Bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt dort nun weitgehend die 2G-Regel. Mitarbeiter in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten, die Kontakt zu anderen Menschen haben, müssen zwei Mal pro Woche einen negativen Test vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 07:00 Uhr