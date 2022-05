Ermittlungen nach Amoklauf in Regionalexpress gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nach dem Amoklauf mit sechs Verletzten in einer Regionalbahn bei Herzogenrath muss die Justiz heute entscheiden, ob der Täter in Untersuchungshaft kommt oder in eine geschlossene Psychiatrie. Der 31-Jährige hatte gestern in dem Zug mit einem Messer wahllos auf Mitreisende eingestochen. Am Ende wurden fünf Menschen und der Angreifer selbst verletzt. Ein Bundespolizist konnte den Mann gemeinsam mit zwei Mitreisenden stoppen. Die Ermittler gehen bisher nicht von einem Terroranschlag aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 08:00 Uhr