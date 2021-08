Ermittlungen gegen Landrat von Ahrweiler wegen Flutkatastrophe

Waldbrände in Griechenland und der Türkei weiten sich aus

Athen: Die Waldbrände in Griechenland und der Türkei breiten sich immer mehr aus - angefacht von starken Winden. In Griechenland sind binnen 24 Stunden rund 90 neue Brände hinzugekommen. Die Rauchwolken am Himmel sind kilometerweit zu sehen. Es regnet Asche vom Himmel. Mindestens 18 Menschen sind verletzt ins Krankenhaus gekommen - vor allem wegen Atemwegsbeschwerden. Nördlich von Athen sind die Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In der Türkei sind acht Menschen aufgrund der Feuer ums Leben gekommen. Dort sind die südlichen und westlichen Küstenregionen besonders betroffen. In Milas sind mehrere Viertel, die zuvor evakuiert worden waren, zerstört worden. Auch in Italien kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Brände - vor allem in Sizilien und Kalabrien. Auch dort herrscht aufgrund anhaltender Hitze große Trockenheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2021 12:00 Uhr