Ermittlungen gegen Ex-Präsident Bolsonaro in Brasilien

Brasilia: Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt wird nun auch gegen Ex-Präsident Bolsonaro ermittelt. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs hat der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft stattgegeben. Mit der Veröffentlichung eines Videos, das - Zitat - "die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahlen 2022 in Frage stellt", habe Bolsonaro öffentlich zu einem Verbrechen angestiftet. Am vergangenen Wochenende hatten hunderte Bolsonaro-Anhänger in der Hauptstadt Brasilia den Kongress, den Präsidentenpalast und das Obersten Gericht gestürmt. Die Protestierenden erkennen den Wahlsieg von Präsident Lula nicht an. Bolsonaro hält sich derzeit in den USA auf.

