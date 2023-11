Ermittlungen gegen Eltern nach tödlichen Schüssen in Offenburger Schule

Offenburg: Nach den tödlichen Schüssen in einer baden-württembergischen Schule wird auch gegen die Eltern des 15-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Der Oberstaatsanwalt erklärte, der Bub habe die halbautomatische Pistole offenbar im häuslichen Umfeld an sich genommen. Woher sie ursprünglich stammt, ist demnach noch ungeklärt. Beide Eltern hätten aber keine Berechtigung dafür, eine solche Waffe im Haus zu haben. Warum der 15-Jährige am Donnerstag in einem Klassenzimmer der Offenburger Waldbachschule einen Gleichaltrigen erschoss, steht ebenfalls noch nicht ganz fest. Der bisher unauffällige Verdächtige schweigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 13:15 Uhr