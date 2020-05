Ermittlungen gegen Corona-Betrüger in Bayern

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Justiz ermittelt in mehreren Dutzend Fällen gegen Kriminelle, die die Corona-Krise ausnutzen. Nach Informationen des Justizministeriums verfolgt die Zentralstelle Cybercrime unter anderem mutmaßliche Erpresser, die damit drohen, sensible persönliche Daten zu veröffentlichen oder die ganze Familie mit dem Coronavirus anzustecken. Auch wird gegen Fake Shops im Internet vorgegangen, die gefälschte Medikamente, nicht-existente Impfstoffe oder Hygienartikel anbieten, die anderswo vergriffen sind. Die bestellte Ware wird entweder nicht oder in schlechter Qualität geliefert. Bundesweit laufen zudem Ermittlungsverfahren gegen Verdächtige, die Corona-Soforthilfen vom Staat beantragen, aber unternehmerisch gar nicht tätig sind. Justizminister Eisenreich warnte, es drohten Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 21:00 Uhr