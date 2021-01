Ermittlungen gegen 40 Beteiligte der Besetzung der Reichtstagstreppe

Montgomery fordert Unternehmen zu mehr Homeoffice auf

Berlin: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, will in der Corona-Pandemie die Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen. In der "Saarbrücker Zeitung" forderte er Strafzahlungen für Unternehmen, die sich weigern, mehr Arbeit im Homeoffice anzubieten. Trotz Lockdown gebe es immer noch zu viele persönliche Kontakte und zu viel Mobilität, so Montgomery. Für den beruflichen Bereich heiße das, alles, was irgend gehe, ins Homeoffice zu verlagern. Zudem müssten die Hygiene-Konzepte in den Unternehmen noch einmal auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. - Das Thema Homeoffice wird bei den Bund-Länder- Beratungen am Dienstag eine große Rolle spielen. Führende Politiker der Großen Koalition und auch Bundespräsident Steinmeier hatten gefordert, das Arbeiten von zuhause aus noch weiter voranzutreiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 13:00 Uhr