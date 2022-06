Ermittlungen an Unglücksstelle in Burgrain laufen weiter

Nachrichtenarchiv - 06.06.2022 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Zugunglück in Burgrain mit fünf Toten sind noch immer nicht alle Opfer eindeutig identifiziert. Bayerns Innenminister Herrmann bestätigte dem BR aber, dass es sich bei zwei von vier getöteten Frauen um Flüchtlinge aus der Ukraine handelt. Ein 14-jähriger Junge stamme aus der Region. Die Unfallstelle wird weiter von Experten nach Spuren auf die Ursache des Unglücks untersucht. Dazu dürfen die Lok und der erste Passagierwaggon bis mindestens morgen nicht bewegt werden. Zwei Waggons wurden bereits abtransportiert, ein dritter und der Steuerwagen sollen heute noch weggeschafft werden. Die Bahn hat am Morgen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau eingerichtet und empfiehlt, nicht zwingend erforderliche Zugfahrten in dem Bereich zu meiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2022 16:45 Uhr