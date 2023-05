Ermittlern werfen "Letzter Generation" erhebliche Gefährung der öffentlichen Sicherheit vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Wetter: Nachts im Süden etwas Regen, Tiefstwerte 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden bewölkt und regnerisch. Sonst trocken und klar, Werte zwischen 10 und 4 Grad. Morgen und am Freitag südlich der Donau Sonne und Wolken, im übrigen Bayern scheint häufig die Sonne. Der Samstag bringt bayernweit viel Sonnenschein. Tages-Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2023 20:45 Uhr