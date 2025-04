Ermittlern gelingt spektakulärer Schlag gegen Kinderpornographie im Darknet

Es ist der bisher größte Schlag gegen Kinderpornografie in Europa: Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine riesige Plattform für Kindesmissbrauch im Darknet zerschlagen - federführend war das bayerische Landeskriminalamt. Laut Europol standen auf dem Portal mehr als 90.000 Videos zur Verfügung, die schweren sexuellen Missbrauch zeigen. Weltweit waren fast zwei Millionen Nutzer registriert. Den Behörden zufolge gab es in mehr als 30 Ländern Durchsuchungen. In Deutschland wird demnach gegen mehr als 100 Verdächtige ermittelt. Laut Polizei konnten auch Opfer identifiziert und in Sicherheit gebracht werden.

