Ermittlern gelingt Schlag gegen Ransomware-Hackergruppe

Bamberg: Ermittlern aus Bayern ist ein Schlag gegen eine international agierende Hackergruppe gelungen. Sie soll vor allem kleine und mittelständische Unternehmen und Institutionen mit sogenannter Ransomware erpresst haben. Dabei verschaffen sich die Kriminellen Zugang zu IT-Systemen, verschlüsseln die Dateien und fordern anschließend Lösegeld für die Freigabe. Die Gruppe war nach Angaben der Zentralstelle Cybercrime Bayern und des Bayerischen Landeskriminalamts in den USA, Deutschland und vier weiteren Staaten aktiv. Gegen einen Verdächtigen, dem konkrete Taten in Deutschland vorgeworfen werden, wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen. Die anderen elf Verdächtigen werden in anderen Ländern strafrechtlich verfolgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 11:00 Uhr