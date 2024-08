Ermittlern gelingt Schlag gegen internationale Cyber-Erpresser

Bamberg: Cybercrime-Ermittlern aus Bayern ist gemeinsam mit der US-Bundespolizei FBI ein Schlag gegen eine weltweit agierende Bande von Internet-Erpressern gelungen: Zwölf mutmaßliche Täter unter anderem aus Deutschland seien identifiziert worden - nach ihnen werde jetzt gefahndet, teilte das Landeskriminalamt mit. Außerdem seien von den Hackern genutzte Server vom Netz genommen worden. Die Gruppe war den Ermittlern zufolge mit sogenannter Ransomware in die Computer-Systeme kleiner und mittelständischer Firmen eingedrungen und hatte dort die Daten verschlüsselt. Erst gegen ein Lösegeld seien die Daten wieder freigegeben worden. Die geschädigten Unternehmen saßen vor allem in den USA, aber auch in Deutschland und weiteren Ländern. Nun gehe es darum, weitere Verdächtige und Opfer zu ermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 10:00 Uhr