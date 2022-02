Ermittler zum S-Bahn-Unglück führen einen Lokführer als Beschuldigten

Nachrichtenarchiv - 17.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Polizei und Staatsanwaltschaft haben bei den Ermittlungen zum S-Bahn-Unglück im Süden von München um Geduld gebeten. Die sichergestellten Daten entsprächen von der Menge her denjenigen bei einem Flugzeugabsturz, berichtete Oberstaatsanwältin Leiding. Nach ihren Worten wird derzeit einer der beiden Lokführer als Beschuldigter geführt. Der Mann wird von einem Anwalt vertreten und macht bisher keine Angaben zum Geschehen. Laut den Ermittlungen steht fest, dass das Signal in Richtung München auf "Rot" stand. Warum die S-Bahn dennoch die Fahrt Richtung Norden fortsetzte und mit dem entgegenkommenden Zug zusammenstieß, muss noch geklärt werden. Bei dem Unglück am Dienstag Nachmittag wurde ein junger Mann getötet, etwa 30 Personen wurden verletzt. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle bei Schäftlarn-Ebenhausen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 13:00 Uhr