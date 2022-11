Ermittler vermuten organisierte Kriminelle hinter dem Goldschatz-Raub

Nachrichtenarchiv - 23.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manching: Nach dem Diebstahl des historischen Goldschatzes aus dem Kelten-Römer-Museum gehen die Ermittler davon aus, dass man es mit organisierter Kriminalität zu tun hat. Bayerns Kunstminister Blume erklärte im Interview mit dem BR, die Täter hätten einen hohen Grad an krimineller Energie gezeigt und zuvor fast ganz Manching lahm gelegt. In der Nacht des Raubs waren dort Glasfaserkabel durchtrennt worden, so dass 13.000 Haushalte keine Internet- und keine Telefonverbindung mehr hatten. Blume sagte weiter, durch den Raub der 480 keltischen Goldmünzen sei vor allem ein großer kulturhistorischer Schaden entstanden. Die Ermittler des bayerischen Landeskriminalamtes haben inzwischen Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden in Berlin und Dresden aufgenommen. Sie erhoffen sich Hinweise zu dem Vorgehen der Täter bei vergleichbaren Diebstählen wie im Bode Museum und im Grünen Gewölbe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 09:00 Uhr