Ermittler vermuten Anschlag als Grund für Brand in Flüchtlingsunterkunft

Rostock: Nach dem Feuer in einer Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern vermuten die Ermittler einen politischen Hintergrund. Das Polizeipräsidium in Rostock nennt Brandstiftung als Ursache. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Vor der Unterkunft wurde ein aufgemaltes Hakenkreuz entdeckt. Ob ein Zusammenhang mit dem Feuer besteht, ist aber noch offen. Der Brand war Mittwoch-Abend gegen 21.30 Uhr ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 14 Geflüchtete sowie drei Betreuer in dem Gebäude auf. Das ehemalige Hotel ist völlig niedergebrannt, verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2022 23:45 Uhr