Kurzmeldung ein/ausklappen Ermittler verdächtigen Elfjährigen im Fall Wunsiedel

Wunsiedel: Nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens haben die Ermittler einen Verdächtigen: Ein elfjähriger Junge soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Darauf deuteten Spuren am Tatort hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Da der Junge noch nicht strafmündig sei, habe man ihn vorsorglich in einer gesicherten Einrichtung untergebracht. Eine Anhörung stehe noch aus. Zuerst werde man sich mit den Jugendbehörden abstimmen. Das Mädchen und der Junge wohnten in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Wunsiedel. Dort war am Dienstag die Leiche der Zehnjährigen entdeckt worden. In dem Fall ermittelt eine 40-köpfige Sonderkommission. Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU lobte die Arbeit der Fachleute. Nun gelte es, die genauen Hintergründe dieser, so wörtlich, "Schreckenstat" aufzuklären.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2023 15:00 Uhr