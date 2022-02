Ermittler suchen weiter nach Ursache des S-Bahn-Unglücks bei Schäftlarn

Nachrichtenarchiv - 17.02.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auch am vierten Tag nach dem S-Bahn-Unglück nahe Schäftlarn ist die Ursache nicht endgültig geklärt. Vermutlich hat einer der beiden Lokführer aber ein Rotlicht überfahren. Gegen den 54-Jährigen wird ermittelt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnten die Vorwürfe auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung lauten, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Eine Sprecherin betonte aber, man sei am Anfang - es könne am Ende auch zur Einstellung des Verfahrens kommen. Bei der Polizei wurde eine achtköpfige Ermittlungsgruppe namens "S-Bahn" eingerichtet. Bei dem Unglück am Montag wurde ein junger Mann getötet, sechs Menschen erlitten schwere Verletzungen - unter ihnen beide Lokführer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.02.2022 19:00 Uhr