Ermittler suchen weiter nach Hintergründen zum Anschlag

Berlin: Nach dem Anschlag von Magdeburg laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Bundesinnenministerin Faeser hat mittlerweile bestätigt, dass die Behörden Hinweise auf den Tatverdächtigen hatten. Es sei aber noch zu früh für Bewertungen, so Faeser. Im Raum steht die Frage, ob die Behörden möglicherweise nicht rechtzeitig auf eine Radikalisierung des mutmaßlichen Täters reagierten. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Münch, wollte sich bislang nicht dazu äußern, ob die Attacke politisch motiviert war. Im ZDF sagte er, anders als bei ähnlichen Taten in der Vergangenheit gebe es keinen Hinweis auf einen islamistischen Anschlag. Der Mann, der bei der Todesfahrt am Steuer saß, kommt aus Saudi-Arabien, lebt aber seit 2006 in Deutschland und hat 2016 Asyl erhalten. Er gilt als Islamkritiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 10:00 Uhr