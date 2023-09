Ermittler suchen Tatwaffe nach Würzburger Messerstecherei

Würzburg: Nach einem tödlichen Angriff vor einer Diskothek in der Innenstadt soll der 22-jährige Tatverdächtige morgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Laut ersten Erkenntnissen soll am frühen Morgen ein Streit zwischen vier Personen eskaliert sein. Ein 28-Jähriger starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die zwei weiteren in den Angriff verwickelten Männer wurden durch Schnitte und Stiche so schwer verletzt, dass sie bislang nicht vernommen werden konnten. Von der Tatwaffe gab es am Nachmittag noch keine Spur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 19:00 Uhr