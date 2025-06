Ermittler starten erneute Suche im Fall Maddie in Portugal

Ermittler starten neue Suchaktion: 18 Jahre nach dem Verschwinden der dreijährigen Maddie McCann aus einem Urlaubsort in Portugal suchen deutsche und portugiesische Ermittler seit dem Morgen erneut an der Algarveküste. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sieht einen deutschen Sexualstraftäter als Mordverdächtigen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 14:45 Uhr