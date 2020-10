Ermittler sprechen bei Angriff vor Synagoge von versuchtem Mord

Medizin-Nobelpreis geht an drei Hepatitis-Forscher

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie an ihren britischen Kollegen Michael Houghton. Sie erhielten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus, wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte. Mit ihrer Arbeit hätten die drei Forscher einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen die durch Blut übertragene Krankheit geleistet, erklärte die Jury. Hepatitis-C sei ein globales Gesundheitsproblem, das bei Menschen auf der ganzen Welt Leberzirrhose und Leberkrebs verursache. - Die Auszeichnung für Medizin ist die erste im Nobelpreisreigen. Morgen folgt der Preis für Physik, danach die Kategorien Chemie, Literatur und Frieden. Den Abschluss bildet am kommenden Montag der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.10.2020 13:15 Uhr