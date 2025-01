Ermittler prüfen Verbindung zu Tesla-Explosion in Las Vegas

Las Vegas: Wenige Stunden nach dem Anschlag in New Orleans ist vor dem Trump-International-Hotel in Las Vegas ein Tesla-Cybertruck explodiert. Der Fahrer wurde getötet, sieben Menschen wurden leicht verletzt. Auf der Ladefläche des Cybertruck - ein elektrisch betriebener Kleinlastwagen - befanden sich offenbar Benzinkanister und Feuerwerkskörper. Die Behörden prüfen, ob ein Zusammenhang zum Anschlag in New Orleans besteht. Bisher gibt es dafür keine Hinweise. Das Fahrzeug wurde allerdings über die gleiche Vermittlungsseite im Internet gemietet wie der Wagen dort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 07:00 Uhr