Ermittler prüfen Anzeigen gegen Bafin-Beschäftigte

Johnson and Johnson startet Impfstoff-Lieferung in EU

Brüssel: Der Impfstoffhersteller Johnson und Johnson hat mit der Lieferung seines Vakzins an die EU-Staaten begonnen. Das haben das Unternehmen und die Kommission mitgeteilt. Bis Ende Juni sollen die Mitgliedsländer 55 Millionen Dosen des Impfstoffs erhalten. Gut 10 Millionen Dosen werden in Deutschland erwartet. Die Besonderheit des Impfstoffs von Johnson and Johnson ist, dass nur eine Dosis davon gespritzt werden muss, um einen Impfschutz herzustellen. Bei den drei anderen Präparaten, die in der EU derzeit zugelassen sind, müssen jeweils zwei Impfdosen verabreicht werden. Deshalb hofft man auch in Deutschland, dass die nationale Impfkampagne durch den Einsatz des Vakzins von Johnson and Johnson beschleunigt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 23:00 Uhr