Ermittler nennen Details zum Amoklauf in Graz

Amokschütze in Graz hatte womöglich psychische Probleme: Nach Angaben der österreichischen Armee war der Mann bei seiner Musterung 2021 durch die psychische Tauglichkeits-Prüfung gefallen. Dem Bundesheer sei es aber nicht erlaubt, solche Informationen an Dritte weiterzugeben. Wie die Ermittler in Graz mitteilten, hatte der Schütze seine Tat bis ins kleinste Detail geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 21:30 Uhr