Ermittler nehmen nach Tod einer 14-Jährigen Tatverdächtigen fest

Kassel: In Nordhessen ist ein 20-Jähriger festgenommen worden, der eine 14-Jährige getötet haben soll. Das Mädchen war am Mittwoch als vermisst gemeldet und gestern tot in einem Waldstück bei Bad Emstal gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Kassel teilte nun mit, der 20-jährige Bekannte des Opfers sei dringend tatverdächtig. Das habe sich unter anderem durch eine Durchsuchung erhärtet. Wie die 14-Jährige starb und welche Motive hinter der Tat stehen, ist bisher nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 14:45 Uhr