Ermittler nehmen an der Algarve Suche nach Maddie wieder auf

18 Jahre ist es nun her, dass die dreijährige Maddie McCann aus einem Urlaubsort in Portugal verschwand - aber noch immer ist das Mädchen nicht gefunden worden. Am Morgen haben deutsche und portugiesische Ermittler eine neue Suchaktion an der Algarveküste gestartet. Auftraggeber war die Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Sie sieht den deutschen Sexualstraftäter Christian B. als Mordverdächtigen an. Das Suchgebiet umfasst demnach auch ein Haus, in dem dieser zeitweise lebte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.06.2025 19:00 Uhr