Ermittler in Moskau nehmen nach Attentat Verdächtigen fest

Moskau: Im Zusammenhang mit dem Attentat auf einen russischen General haben Ermittler jetzt einen Verdächtigen festgenommen. Er soll aus Usbekistan stammen und gestanden haben, von ukrainischen Spezialkräften rekrutiert worden zu sein, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB mit. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht, allerdings hatte der ukrainische Geheimdienst SBU das Attentat gestern schon für sich reklamiert. Bei dem Anschlag gestern früh in Moskau waren der russische General Kirillow und sein Assistent durch einen Sprengsatz an einem Elektroroller getötet worden. Kirillow wird vom SBU verantwortlich gemacht für Chemiewaffeneinsätze in der Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 12:45 Uhr