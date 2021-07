Ermittler identifizieren weitere Tatverdächtige nach Einbruch in Grünes Gewölbe

SPD-Länder hinterfragen Luftfilter-Debatte

München: Die SPD-geführten Bundesländer haben die Diskussion über Luftfilter in Schulen und Kindergärten kritisiert. Der Hamburger Schulsenator und Sprecher der SPD-Kultusminister, Rabe sagte, es gebe in keinem anderen Lebensbereich so umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen wie in den Schulen. Es sei schwer zu erklären, warum trotz Hygieneregeln, Masken- und Testpflicht der Präsenzunterricht auch noch von Luftfiltern abhängen solle, so Rabe. Laut bayerischem Gesundheitsministerium sind die Filter dagegen ein wesentlicher Baustein für das kommende Schuljahr. Ein Sprecher bezeichnete sie als sinnvolle Ergänzung zum regelmäßigen Lüften. Davor hatte Gemeindetagspräsident Brandl im BR Zweifel am Sinn der Luftfilter geäußert. Er kritisierte außerdem die Kosten für Städte und Gemeinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 13:00 Uhr