Ermittler haben keine Hinweise auf zweiten Täter in Wien

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Im Zusammenhang mit dem islamistischen Terroranschlag hat es 14 Festnahmen gegeben. Laut Innenminister Nehammer gibt es aktuell keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Zahlreiche Handyvideos, die Bürger der Polizei zur Verfügung gestellt haben, werden derzeit ausgewertet. Wie Nehammer erklärte, gibt es klare Hinweise, dass der mutmaßliche Attentäter der Terrormiliz IS nahe stand. Noch vor dem Anschlag habe er bei Facebook sinngemäß geschrieben, dass er dem Sultanat diene. Vergangenes Jahr war der Mann verurteilt worden, weil er sich dem IS anschließen wollte. Es sei ihm gelungen, die Behörden zu täuschen, deshalb habe man ihn vorzeitig entlassen, erklärte Nehammer. Bei dem Anschlag gestern Abend in Wien waren vier Menschen getötet und 22 teils lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßliche Attentäter wurde von der Polizei getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 17:00 Uhr