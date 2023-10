Ermittler haben keine Hinweise auf Angriff auf Chrupalla

Ingolstadt: Polizei und Staatsanwaltschaft haben bisher keine Hinweise darauf, dass AfD-Chef Chrupalla gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt angegriffen worden ist. Wie die Ermittler mitteilten, ist es bei der Veranstaltung zwar mit einigen Personen, die Selfies mit dem AfD-Politiker machen wollten, zu einem leichten Körperkontakt gekommen. Es lägen aber keinerlei Erkenntnisse darüber vor, dass Chrupalla angegriffen oder angegangen worden wäre. Chrupalla habe Schmerzen am Oberarm verspürt und sei dann wegen weiterer gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei eine oberflächliche Rötung oder Schwellung festgestellt worden. Der bayerische AfD-Landesvorsitzende Protschka sprach von einem "tätlichen Übergriff" auf Chrupalla. Seine Teilnahme an der Wahlparty der AfD am Sonntag in München stehe auf der Kippe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 15:00 Uhr