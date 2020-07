Ermittler gehen von Brandstiftung in Kathedrale von Nantes aus

EU-Gipfel wird um einen Tag verlängert

Brüssel: Der EU-Sondergipfel zum Milliardenplan gegen die Corona-Krise geht in die Verlängerung. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs wurde am späten Abend unterbrochen und soll Sonntagmittag fortgesetzt werden, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Michel auf Twitter mit. Italiens Ministerpräsident Conte hatte am Abend in einer Videobotschaft erklärt, die Verhandlungen verliefen unerwartet kompliziert. Er sprach von einem Kampf gegen die sogenannten "Sparsamen Vier". Gemeint sind die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, die Zahlungen in Form von Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, kritisch sehen. Sie plädieren für Kredite und wollen durchsetzen, dass Zahlungen an Reformen geknüpft sind. Michel hatte am Nachmittag vorgeschlagen, die für Zuschüsse vorgesehene Summe zu senken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 23:45 Uhr