Ermittler gehen in mehreren Bundesländern gegen Schleuserbande vor

Kempten: Mehr als 400 Bundespolizisten sind in mehreren Bundesländern gegen eine internationale Schleuserbande vorgegangen. Am Morgen nahmen sie in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen mehrere Verdächtige fest und durchsuchten Gebäude. Die Staatsanwaltschaft in Kempten wirft den 19 Beschuldigten vor, seit mindestens April 2019 Menschen über die sogenannte Balkanroute gegen hohe Geldsummen eingeschleust zu haben. Die Migranten seien überwiegend Syrer gewesen. Auf die Schliche kam die Bundespolizei der Bande, als sie vor rund anderthalb Jahren einen Schleuserfahrer auf der A7 bei Füssen festnahm. Ermittlungen in mehreren europäischen Ländern führten daraufhin zum mutmaßlichen Kopf der Bande in Österreich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 09:15 Uhr