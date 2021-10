Ermittler gehen im Fall der getöteten 14-Jährigen von Heimtücke aus

Nachrichtenarchiv - 25.10.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das 14-jährige Mädchen im Stadtteil Denning ist offenbar im Schlaf getötet worden. Das teilte die Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft Grotz mit. Man gehe von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und vom Mordmerkmal der Heimtücke. Das Mädchen sei arg- und wehrlos gewesen und durch einen einzigen Stich in die Brust gestorben. Zuvor hatte der Chef der Münchner Mordkomission Beer bestätigt, dass der tatverdächtige 17-Jährige heute Früh festgenommen worden ist. Zwei Zeuginnen hätten ihn am Morgen am S-Bahnhof Pasing erkannt und daraufhin die Polizei verständigt. Wenig später habe man den Jugendlichen dann aufgreifen können. Der 17-Jährige war seit Monaten mit dem Mädchen befreundet. Er stammt aus dem Landkreis München und ist strafrechtlich bisher nicht aufgefallen. Die 14-Jährige war gestern Morgen tot im elterlichen Wohnhaus aufgefunden worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 16:00 Uhr