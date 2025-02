Ermittler geben Einzelheiten nach Anschlag in München bekannt

Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Täter ein religiöses Motiv hatte. Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Tilmann mitteilte, hat sich der 24-jährige Afghane in der Vernehmung entsprechend geäußert. Er sei absichtlich in die Menschenmenge gerast. Bisher sieht es nach der Tat eines Einzelnen aus, so die Behörden. Heute Nachmittag soll der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt werden. 36 Menschen wurden bei der Tat verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 11:45 Uhr