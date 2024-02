Ermittler finden schwere Kriegswaffen bei RAF-Terroristin

Berlin: Ermittler haben in der Wohnung der festgenommenen RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg schwere Kriegswaffen gefunden. Nach Auskunft der zuständigen Staatsanwaltschaft handelt es sich unter anderem um Schnellfeuergewehre, eine Panzerfaust und Munition. Ein weiterer gefährlicher Gegenstand, der aber nicht benannt wurde, wurde mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert. Während der Durchsuchung mussten alle anderen Bewohner das siebenstöckige Haus zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen. Die Ermittler gaben zunächst nur wenige Informationen über den Einsatz heraus, weil nach Klettes RAF-Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg weiter gefahndet wird. Das Trio gehörte zur sogenannten dritten Generation der RAF. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 17:00 Uhr